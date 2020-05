Coronavirus, vaccino italiano funziona sui topi: presto sull’uomo

Coronavirus vaccino topi uomo sperimentazione | L’Italia continua a restare in guerra contro il virus Covid 19. Da oggi si entra nella tanto attesa Fase 2 del Coronavirus. Tanto cambierà rispetto gli ultimi mesi, tra spostamenti e riapertura di diverse attività. Intanto, arrivano ottime notizie dal possibile vaccino. Forse ci vorrà meno tempo del previsto. Come annunciato da Luigi Aurisicchio, fondatore e amministratore della Takis di Pomezia, che è un’azienda che lavora per un siero che possa proteggere dal Covid-19, i test dei topi sono stati eseguiti. Da questi primi esperimenti arrivano ottime notizie. Possibile che la sperimentazione sull’uomo per il vaccino inizi già dopo l’estate.

Le risposte sono confortanti e adesso c’è un serio candidato vaccino contro il coronavirus. Si tratta di un vaccino italiano studiato a Pomezia dall’azienda Takis di Luigi Aurisicchio. Come viene spiegato, in questo serio, gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano in fase di test stanno funzionando. Il vaccino italiano ha neutralizzato il virus nelle cellule dei topi. I test sull’uomo saranno pronti dopo l’estate e Aurisicchio ha annunciato che vorrà farli a Napoli, con il gruppo dell’oncologo Paolo Ascierto. Nel giro delle prossime due settimana sono in arrivo altri risultati (si spera positivi) per avviare poi lo studio sull’uomo subito dopo l’estate.