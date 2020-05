Coronavirus, Salvini: “Facile sparare sul calcio”

Matteo Salvini, leader della Lega Nord, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Gr Parlamento, della volontà del Ministro Spadafora di fermare il campionato:

“Non sarebbe un problema se Milan e Inter giocassero fuori dalla Lombardia. Poi non sono la proprietà delle società, ma se si gioca a Reggio Calabria invece che a Milano sarebbe la stessa cose. Dove come e quando sarebbe l’ultimo dei problemi: il problema è mantenere in piedi l’azienda calcio che produce tanto per il nostro paese, questa tiene in vita tutto lo sport italiano”.

Salvini critica l’operato del Governo

Il Leader del principale partito di opposizione ha poi critica l’operato dell’intero Governo: