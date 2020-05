Coronavirus, rientri dalla Fase 2: 1 su 4 è contagiato

Coronavirus, rientri dalla Fase 2 sono una fase drammatica. Nel primo giorno di ‘Fase 2’ erano attesi diversi rientri soprattutto nelle regioni del sud.

E’ cominciato dal Nord l’esodo fin dalle prime ore del mattino. Per questa ragione la Campania è molto attenta in questa fase.

La notizia riportata da La7 è clamorosa. Da un primo dato emerso 14 persone sulle prime 60 controllate sarebbero risultate positive al test rapido, ossia quello il cui esito dice se si sono sviluppati anticorpi.

Dopo questo testo, tuttavia, va effettuato il tampone vero e proprio per capire se si ha il coronavirus o meno (nel caso potrebbe anche esser già stato superato). Parliamo di un 23% dei controlli effettuati, un numero enorme, pensando al rapporto sul numero molto più ampio che riguarderà l’intero esodo.

Ultime Coronavirus: fase 2 già a rischio?

Di fatto, una persona su quattro aveva la febbre e aveva sviluppato già i primi anticorpi, probabilmente dopo essere stato a contatto con dei contagiati. In attesa del tampone, dunque, queste persone vanno considerate come veicolo per il contagio anche per i propri familiari. Poche ore, ed è già a rischio tutta la fase 2. Vedremo come il Governo reagirà a questa notizia che non può non gettare l’intero paese di nuovo nel panico.