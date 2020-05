Notizie Juve, Cristiano Ronaldo ritorna a Torino

Ultime notizie Juve Cristiano Ronaldo Serie A ritorno Torino | Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, è pronto a sbarcare in giornata a Torino. In attesa di capire quale sarà il futuro del calcio italiano e se ci sarà la ripresa Serie A, la Juventus ha richiamato alla base tutti i calciatori che avevano lasciato l’Italia nelle scorse settimane. Il Jet privato del calciatore è arrivato a Madeira, dove CR7 è con la sua famiglia da ormai due mesi. Tutto pronto quindi per il ritorno in Italia. Intanto, parte del suo staff con alcuni suoi bagagli è atterrato a Madrid. Ora per Cristiano Ronaldo ci saranno i quattordici giorni di quarantena prima poi di tornare in campo con i suoi compagni.

La Juventus ha chiamato CR7 e lui ha risposto. Il calciatore rientrerà oggi in Italia, dove è atteso a Torino il suo sbarco. Il calciatore portoghese dovrà rinchiudersi in casa ulteriori quattordici giorni per affrontare l’isolamento come da norma. Poi via libera a tamponi e allenamento, in attesa di capire se ci sarà la ripresa del campionato di calcio italiano. La data per ripartire con gli allenamenti di gruppi è il 18 maggio, giusto in tempo per Ronaldo. Il suo jet privato è atterrato a Funchal nella giornata di ieri, per ripartire oggi verso Torino.