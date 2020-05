Coronavirus Italia, Meloni contro Conte ancora

Coronavirus Italia Meloni Conte accuse | Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha ancora una volta accusate il Premier Giuseppe Conte, in particolare il manager della Task Force di Conte, ovvero Vittorio Colao. Mentre il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana apre alla Fase 2 e si rivolge ai cittadini chiamando l’attenzione, la Meloni torna ad attaccare. Già nelle scorse settimane c’erano stati scontri verbali tra Meloni, Salvini e Conte. In quel caso sul presunto accordo firmato con l’UE da parte di Conte sul MES.

Coronavirus, Meloni attacca la task force del Premier Conte: “Decidono vivendo a Londra”

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, è intervenuta su LA 7, dove è stata ospite di Giletti nella trasmissione Non è l’Arena. Accuse contro il Governo italiano e la Task Force di Conte nella gestione del lockdown. Secondo la Meloni, Conte non ha ascoltato le proposte dai vari leader politici. Tanti dubbi e incertezze nella Fase 2 del Coronavirus. In particolare, la leader di Fratelli d’Italia ha attaccato la Task Force di Conte, con il commissario Vittorio Colao, che ha coordinato tutto a distanza. Infatti, il manager ha scelto di restare nella propria abitazione di Londra e non di tornare in Italia. Queste le accuse: “Vuole dirci come riaprire l’Italia ma stando a distanza! Devi stare in Italia per capire la situazione e dirci come muovere”.