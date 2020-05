Coronavirus, i dati di oggi: si scende sotto i 100 mila casi

Coronavirus, i numeri di oggi della Protezione civile italiana. Il dato sulle persone attualmente positive al coronavirus in Italia scende per la prima volta dopo settimane sotto quota 100mila. Sono 99.980 i malati al 4 maggio 2020 secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile.

I malati sono 199 meno di ieri. I decessi risalgono lievemente, pur restando sotto i 200 nelle ultime 24 ore.

Purtroppo hanno perso la vita 195 persone. Per un totale complessivo di 29.079.

I guariti da ieri sono invece 1.225, 82.879 in totale. I casi totali di contagio dall’inizio della pandemia sono 211.938, 1.221 più di ieri.

Ultime Coronavrus: è iniziata la Fase 2

Il problema ora sarà gestire la Fase 2, ovvero la più delicata. Molti potranno uscire di casa con le opportune protezioni o fare rientro dopo quasi due mesi di chiusura totale. Un bel problema da gestire visto che in tanti potrebbero essere contagiati anche a loro insaputa. Per questo motivo l’allerta in Italia è massima. Ovviamente il dato sui contagi e sul possibile problema dei rientri sarà analizzato nei prossimi giorni e non inficia i tamponi che, invece, sono stati già effettuati. In ogni caso l’allerta è massima per prevenire un contagio “di ritorno” che nessuno in Italia ausipica.