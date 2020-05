Coronavirus, fase 2: chiese chiuse, Macron e Conte denunciati

Coronavirus Italia, valanga giudiziaria per le chiese chiuse: Conte denunciato, ma anche Macron

Coronavirus chiese denunciate Conte Macrono ultime | Il nostro paese continua la sua lotta contro il Coronavirus. Resta alta l’emergenza in Italia contro il Covid 19, intanto Conte apre alla Fase 2 del virus. Si continua a cercare un vaccino, ma per ora è ancora tutto troppo presto. Il Governo, però, con la Fase 2, ha allentato la presa sotto molti punti di vista. Spostamenti e riaperture di diverse attività, piano piano si continuerà con il dare il via libera a molti altri lavoratori. Intanto, cosa non sembra essere cambiato è la fede. I credenti dovranno ancora restare in casa e non potranno ritrovarsi nella casa del signore ancora per un po’. Chiese chiuse ancora, ma c’è un piano graduale per la ripresa delle celebrazioni liturgiche. Intanto, Conte e Macron in Italia e Francia sono denunciati.

Pressioni contro il Governo per riprendere le cerimonie religiose. Quasi tutti i credenti, infatti, si sentono negati la libertà religiosa. Intanto, Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna, è pronto a dare l’ok per le messe ‘ordinarie’. Tutti con mascherina e divieto di assembramento. Intanto, come in Italia, anche in Francia si attacca il Governo per la libertà di culto. Come riporta Libero, Conte e Macron sono denunciati dalla popolazione. In Francia solo dal 2 giugno si potranno celebrare nuovamente le messe. Diverso quanto fatto da Angela Merkel in Germania, che già dal 30 aprile è consentito tornare a celebrare le messe a determinate condizioni.