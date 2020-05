Tweet on Twitter

Coronavirus, calcio nei guai altri 10 positivi

Coronavirus, 10 positivi nel mondo del calcio. Ora sono guai grossi. Già da diversi giorni in Germania le società hanno ripreso gli allenamenti: divisione in gruppi dei giocatori che lavorano in diversi orari al campo di allenamento.

Il tutto viene svolto nel completo rispetto del protocollo di sicurezza che prevede il distanziamento sociale.

A differenza della Francia che ha optato per l’interruzione definitiva della Ligue 1, la Bundesliga vuole ripartire nelle prossime settimane: praticamente impossibile che ciò avvenga il 9 maggio. La proposta iniziale, infatti, è stata accantonata ed il via libera potrebbe arrivare per il 16 o il 23.

Intanto la DFL ha comunicato i dati relativi ai 1724 tamponi effettuati tra le 36 società di Bundesliga e Zweite Liga, che hanno coinvolto giocatori e non solo.

Ebbene sono emersi altri 10 i casi di positività, tra i quali spiccano i tre recentemente annunciati dal Colonia.

Bundesliga, la situazione dei club

Secondo la stampa tedesca tuttavia ben 14 club di Bundesliga su 18 sarebbero risultati negativi al Coronavirus. Ancora in attesa altri club tra i quali Augsburg, Borussia Moenchengladbach e Lipsia.

La seconda ondata di test avverrà in questa settimana, in maniera tale da ridurre a zero o quasi tutti i casi di ‘falsi negativi’, impossibili da escludere a priori.