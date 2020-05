Ultime Roma, l’affare Mkhitaryan verso la conclusione

Calcio mercato Roma Mkhitaryan riscatto Arsenal ultime | La Roma pensa già al futuro. Il club giallorosso sarà affidato ancora nelle mani di Paulo Fonseca che fino a questa stagione stava esprimendo un buon calcio e rincorrendo la zona Champions League. Intanto, l’allenatore della Roma, proprio nei giorni scorsi e ha parlato e anche di calciomercato. In particolare si è soffermato sul futuro dell’armeno Mkhitaryan, annunciando di volerlo ancora in giallorosso in futuro: “Voglio che Mkhitaryan resti alla Roma“.

Stagione importante per il calciatore di proprietà dell’Arsenal, caratterizzata però dai tanti infortuni. Infatti, il classe 1989, nelle soli 13 presenze, è sempre stato protagonista in positivo e ha messo a segno 6 gol e 3 assist. Ora si tratta con gli inglesi per il riscatto.

Calcio mercato Roma, Mkhitaryan verso il riscattato: l’Arsenal chiede 11 milioni

Come riportato dalla stampa inglese, la Roma e l’Arsenal sono in trattativa per il riscatto di Mkhitaryan. Si parla di 11 milioni di euro (la richiesta dei Gunners) con la Roma che spinge per abbassare la cifra richiesta. La scorsa estate la Roma ha pagato bene 3 milioni per il prestito oneroso del calciatore. Ora i giallorossi vogliono il riscatto per accontentare il proprio allenatore, ma c’è ancora distanza tra le parti con l’Arsenal che vuole monetizzare al massimo da quest’operazione di mercato.