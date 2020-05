Calciomercato Roma, piace Boga: serve lo zampino del Chelsea

Calciomercato Roma Boga Chelsea | La Roma oggi ha iniziato i test fisici e clinici per rientrare in campo in vista della possibile ripresa della Serie A. Intanto, però, valuta già le mosse per il futuro e per la prossima stagione. Oltre a voler acquistare a titolo definitivo i cartellini di Henrikh Mkhitaryan e Chris Smalling, i giallorossi puntano su una delle rivelazioni del nostro calcio: Jeremie Boga.

Calciomercaro Roma, per arrivare a Boga serve lo zampino del Chelsea

Con la maglia del Sassuolo ha messo in mostra numeri strabilianti, tanto da attirare su di sé gli occhi dei top club italiani e non solo. La Roma cerca un esterno con le sue caratteristiche e cercherà ad ogni modo di acquistare l’esterno ivoriano classe ’97. Ma non sarà semplice perché il Sassuolo ha già un conto in sospeso con il Chelsea che vorrebbe monetizzare quanto più possibile dalla cessione di Boga. I Blues, infatti, vantano un diritto di “recompra” con il Sassuolo e potrebbero esercitarlo in estate: lo riacquisterebbero per 15 milioni di euro per poi cederlo, ad un prezzo maggiore, alla Roma.

Leggi anche – Serie A, Juventus e Roma inziano i test anti-Coronavirus

Boga interessa anche a Napoli ed Everton

Se il Chelsea dovesse riacquistare Boga, potrebbe pensare di rivenderlo a cifre molto maggiori rispetto ai 15 milioni della recompra. Questo perché Boga non piace solo alla Roma ma anche al Napoli e all’Everton di Ancelotti, disposti anche ad ogni mossa di calciomercato per non perderlo