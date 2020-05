Calciomercato Napoli Everton Gremio | Il calciomercato continua ad essere più movimentato che mai nonostante la sosta del calcio giocato. Il Napoli cerca nomi per il futuro, in ogni reparto. Due calciatori sono già attesi a Castel Volturno per la prossima stagione (Rrahmani e Petagna) ma potrebbero arrivarne altri per consegnare a Gattuso una squadra completa sotto ogni punto di vista.

Calciomercato Napoli, Everton torna di moda: la mossa di De Laurentiis

I probabili addii di Callejon e Mertens su tutti per scadenza del contratto, potrebbero portare il Napoli a cercare degli esterni di attacco di valore assoluto. Lozano non è esploso in azzurro e anche per questo si guarda a nomi nuovi per riformulare l’attacco. Il club di De Laurentiis, però, si affida ancora ad un nome “vecchio” per cercare completezza: Everton Soares del Gremio. E’ stato già inseguito dagli azzurri in passato e nel futuro prossimo potrebbero tentare l’assalto definitivo.

Addio a Lozano per arrivare ad Everton?

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Repubblica, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad affrontare uno sforzo economico importante per regalare il brasiliano a Gattuso. Il Gremio non lo cede per una cifra inferiore ai 30 milioni della clausola rescissoria. Il Napoli vuole acquistarlo, soprattutto dopo l’ultima stagione in Brasile e dopo le prestazioni con la Seleçao e starebbe addirittura pensando di finanziare l’acquisto del brasiliano con la cessione di Hirving Lozano che piace molto al Siviglia.