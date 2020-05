Calciomercato Milan: Ibrahimovic resta, Maldini no

Il Milan dovrà risolvere le questioni Ibra e Maldini: al momento non se ne parla, ma non perché non siano importanti, al contrario. Gazidis aspetta il momento giusto, o almeno quando avrà un quadro più chiaro della situazione. Soltanto allora, alzerà la cornetta.

Calcio mercato Milan, l’affare Ibrahimovic

Come riporta la Gazzetta dello Sport, tuttavia è già possibile determinare una piccola differenza tra le due situazioni. L’attaccante svedese infatti, ha più possibilità di restare anche l’anno prossimo rispetto all’ex difensore. A partire dalle sue parole di qualche giorno fa, si capisce come la volontà da parte sua di andare avanti non manchi. E dal punto di vista economico, non ci sono particolari problemi: nell’accordo tra le parti, il Milan si è lasciato la possibilità che Zlatan sia una delle poche eccezioni rispetto al taglio generale degli stipendi. Semmai la questione è tecnica: per avere anche la punta, servirà un progetto tecnico che continui a stimolarlo. Ma convergere sull’aspetto economico, è già un ottimo punto di partenza.

Ultime Milan, addio per Maldini?

Più difficile che Paolo Maldini invece sieda ancora alla sua scrivania anche l’anno prossimo. A partire dal fatto che l’operazione Giampaolo non è mai andata giù alla società. Se poi si pensa all’addio di Boban, sarebbe anche una scelta di coerenza decidere di salutarsi. Infine, se davvero arrivasse Rangnick (o anche in caso contrario), Maldini non accetterebbe un ridimensionamento del proprio ruolo e delle proprie mansioni. Chi lo vede a Milanello dice che in questi giorni è tornato a lavoro e si sta adoperando nel taglio al monte ingaggi, ma potrebbe essere l’ultimo incarico in rossonero.