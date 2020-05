Calciomercato Milan, Emerson: il Barcellona lo cederà ad una condizione

Calciomercato Milan, Emerson dal Barcellona: il terzino per il presente e il futuro rossonero

Calciomercato Milan – Emerson | Asse calda quella Milano-Barcellona, ma no, il riferimento questa volta non è a Lautaro Martinez. Con la capitale della Lombardia si tratta anche sul fronte Milan, perché il club rossonero sarebbe fortemente interessato al terzino Emerson. Il profilo cercato servirà per rigenerare quella corsia di destra che non ha convinto appieno la dirigenza milanista, pronta al cambio generazionale. La scorsa estate dalla Liga arrivava Theo Hernandez per la fascia mancina, adesso il Milan tenterà di replicarsi sul fronte opposto, portando Emerson a Milanello, per trovare un perno fondamentale nelle gerarchie dell’organico che verrà.

Ultime Milan, Emerson nel 2021: cifre e dettagli, c’è un dettaglio che però non convince i rossoneri

Stando a quel che rivelano i colleghi iberici di Sport, il classe ’99 – attualmente in prestito al Betis – potrebbe essere il nuovo acquisto del Milan dalla stagione 2021 in poi. Gli accordi del Barcellona con il club di Siviglia prevederebbero un prestito valido fino a giugno 2021 ma ecco, i catalani preferirebbero incassare subito. Il costo di Emerson arriverebbe a toccare la cifra di 25 milioni, con l’intenzione di fissare un accordo che preveda una clausola per la recompra. Ecco, il Milan non sarebbe d’accordo e vorrebbe, in caso di acquisto, non creare nessun vincolo per una futura cessione.