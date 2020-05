Calciomercato Juventus, Higuain via come Tevez: in cambio un gioiellino

Il Pipita Higuain è destinato a lasciare la Juventus: come affermato però da Fabio Paratici, il suo ritorno in Argentina potrebbe significare il remake di quanto avvenuto nel 2015 con Carlos Tevez.

Calcio mercato Juventus, l’idea di Paratici per Higuain

Purtroppo, la parabola del bomber argentino in bianconero può dirsi finita qui. Certo se non tornasse più dall’Argentina dove si trova adesso per la Juve sarebbe un problema, visto che l’attacco di Sarri non è così folto, ma alla dirigenza piemontese non dispiacerebbe terminare anzitempo il proprio rapporto col bomber. Già l’anno scorso era vicino all’addio, poi decise d’impuntarsi e giocarsi le sue chances con il tecnico toscano. Non è andata come si sperava, ed allora i saluti avverranno con ancor meno rimpianti.

Soprattutto se potranno arrivare dei risvolti interessanti: come sibilato infatti da Paratici ieri pomeriggio, potrebbe essere messa in atto un’operazione stile Tevez. L’Apache voleva tornare nel proprio paese, così la Juve, per accontentarlo, decise di limitarsi ad incassare la cifra necessaria per evitare una minusvalenza, in cambio di una serie di opzioni per alcuni calciatori bianconeri, tra cui Bentancur, poi effettivamente passato a Torino.

Ultime mercato Juve, Higuain porta il ragno Alvarez

Questa mattina Tuttosport individua il profilo, anzi i profili, per replicare la giocata. C’è innanzitutto Julian Alvarez, 20 anni appena compiuti, attaccante di movimento, con 25 presenza in prima squadra finora, arricchite da 3 gol e 4 assist. Possibile che Paratici si tenga un’opzione anche per Sosa, Ferreira, Martinez Quarta e Montiel: tutti del River, il club dove vuole chiudere la carriera Higuain.