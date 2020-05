Ultime Juventus: Pogba sempre più lontano

Calcio Mercato Juventus Pogba Manchester United | L’emergenza Coronavirus cambia i piani economici anche dei grandi club. Il calciomercato si stravolge e tutto potrebbe incidere in trattative importanti. Una di queste potrebbe essere quella del grande colpo Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, con un contratto in scadenza nel 2021, era conteso tra Real Madrid e Juventus negli ultimi mesi. Ora però qualcosa può cambiare. Lo stesso dirigente bianconero Paratici ha ammesso che chiudere un colpo simile risulterà complicato. Tutto dipenderà dal Man Utd che dovrà fissare un prezzo. Sparare alto e rischiare di perderlo a parametro zero il prossimo anno o abbassarsi alle offerte di Real e Juve? Tutto è da vedere. Intanto, il calciatore allontana le voci di mercato e ammette che vuole soltanto tornare a giocare.

Calciomercato Juve: Pogba si allontana, resta al Manchester United

Durante una diretta con Rashford e Jones sul sito del Manchester United, Pogba ha rivelato che non ha voglia di sentire di parlare di calciomercato, ma ha solo voglia di tornare in campo a giocare. Nessun assist fornito dunque a Real Madrid e Juventus. Il francese potrebbe anche restare in Premier League e firmare un rinnovo, per restare o essere ceduto a una cifra di circa 100 milioni imposta dallo United. Intanto, i quotidiani inglesi rivelano che portare via Pogba da Manchester con la crisi economica la prossima estate per Real Madrid e Juventus sarà molto difficile o quasi impossibile.