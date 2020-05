Calciomercato Inter, beffa Vidal: vola in MLS? Arriva l’indizio social

Calciomercato Inter, Vidal potrebbe andare all’Inter Miami: spunta un post su Instagram dello stesso cileno

Calciomercato Inter – Vidal | E’ tra gli obiettivi numero uno, in cima alla lista dei desideri per la stagione 2021, Arturo Vidal. Il centrocampista cileno sembra essere finito in uscita dal club blaugrana, pronto ad una nuova esperienza, non appena l’epidemia Coronavirus permetterà di tornare in campo. Appunto, terminare la stagione con i catalani e poi cercare una nuova avventura. L’Inter ha provato e continuerà a provare il ricongiungimento tra Conte, Marotta e Vidal: l’amministratore delegato che, già ai tempi della Juventus riuscì a piazzare il colpo prelevandolo dal Bayer Leverkusen per portarlo alla coorte di Antonio Conte, vorrebbe ora replicarsi all’Inter. Ma c’è un’altra Inter nel destino di “King Arturo”: è quella di Miami.

News Inter, nel destino di Vidal c’è l’altra “Internazionale” : è quella di Miami

Nel corso della serata era apparso un sondaggio sulla pagina Instagram di Telemundo Deportes, in cui si chiedeva ai propri lettori: “Sarà la bomba dell’MLS?” con Vidal, appunto, in foto. E’ qui che vengono fuori le voci di mercato: Arturo Vidal ha condiviso la news (e poi cancellata poco dopo) di calciomercato tra le proprie Instagram stories, mettendo in evidenza le voci che lo accostano al club di David Beckham. Sarà veramente questa la bomba? Vidal passerà in Major League Soccer? L’Inter rischia di essere beffata dall’ex Juve…