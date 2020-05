Calciomercato Inter, Paul Pogba è un lusso per lo stipendio

Il centrocampista francese è diventato l’ennesimo terreno di sfida tra Inter e Juventus: a vincere sarà chi riuscirà a convincere il giocatore anche economicamente, visto che le pretese del Manchester United per il centrocampista caleranno vistosamente.

Calcio mercato Inter, l’affare Pogba

Tra i tanti argomenti toccati da Paratici ieri in un’intervista a Sky Sport, c’è stato anche un passaggio sul Polpo Paul. In un certo senso, il dirigente bianconero ha riportato tutti sul pianeta terra, dimostrando come il suo stipendio sia forse tra i pochi ancora inarrivabili per le italiane, nonostante il famoso Decreto Crescita. Vero dal punto di vista tecnico ci sono tanti elementi a favore, sia per l’Inter che per la Juve. A Milano Pogba ritroverebbe il tecnico che l’ha esaltato e capito più di tutti, tornando a Torino, ritroverebbe innanzitutto tanti amici con cui non ha mai smesso di sentirsi.

Ultime Inter, il nodo è l’ingaggio

Ma poi c’è la dura realtà. Il calciatore guadagna 14 milioni di euro all’anno di base fissa e coi bonus può arrivare tranquillamente anche a 20 milioni. Vero, in alcuni casi si può fare un’eccezione, un modo per chiudere un affare si trova sempre (vedasi Cristiano Ronaldo ed il suo stipendio ancora più corposo) ma non stavolta. Soprattutto se parliamo di Inter: uscita a fatica dalle sabbie del Fair Play finanziario, secondo la Gazzetta dello Sport, la Beneamata ci penserà bene prima di lanciarsi in un affare così spregiudicato. E dire che il prezzo del suo cartellino è sceso in maniera di verticale: in questo momento, qualsiasi offerta che superi i 70 milioni di euro sarebbe accettata dallo United.