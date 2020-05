L’ex attaccante dell’Inter, Diego Milito, in un’intervista ai microfoni di Movistar, ha espresso il proprio parere sul possibile trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona.

Calcio mercato Inter, le parole di Milito

Il Principe ora è il direttore sportivo del Racing Avellaneda, ruolo che ricopriva già nel 2018, quando Lautaro Martinez, fu acquistato dai nerazzurri. Per questo motivo l’argentino ci ha tenuto a ribadire i fattori che hanno determinato quella scelta: “E’ un grande giocatore, non è arrivato grazie a me“. Le sirene del Barcellona, come riportato sul nostro sito, sono assordanti e la possibilità di giocare con Messi, potrebbe risultare decisiva.

Ecco, perchè, Milito ha citato il rischio, ma allo stesso tempo dichiara di non sapere nulla sull’esito delle trattativa: “E’ un giocatore completo e sta bene all’Inter, ma ha la grande possibilità di giocare nel Barcellona con Messi. Ho ascoltato molte voci, ma non so come si concluderà la trattativa“.

Notizie Inter, i punti in comune tra Lautaro e Milito

Diego Milito e Lautaro Martinez fanno parte della grande tradizione di attaccanti argentini della storia dell’Inter, che negli ultimi anni ha visto come protagonisti Crespo, Cruz e Icardi e nel passato Angelillo. Milito non ha voluto prendersi particolari meriti per il trasferimento di Lautaro ma il legame profondo con il club e con l’ex compagno Zanetti furono fattori decisivi per il trasferimento del classe ’97.

I due sono accomunati dall’aver iniziato la propria carriera nel Racing Club de Avellaneda, che gli ha permesso di spiccare il volo verso il calcio europeo, ma c’è di più. Nella sua partita d’esordio nel campionato argentino del 31 ottobre 2015, Lautaro Martinez subentrò proprio a Diego Milito, nella partita vinta contro il Crucero Norte (3-0).