Calciomercato Inter, pronto lo sgarbo alla Juve per Kurzawa

La linea la decide Antonio Conte: il tecnico nerazzurro vuole soltanto calciatori che siano abituati a vincere. Per questo, l’Inter vuole mettere le mani su Layvin Kurzawa, terzino del Paris Saint Germain.

Calcio mercato Inter, Kurzawa è un colpo d’esperienza

Secondo il Corriere dello Sport, in questi giorni l’allenatore dell’Inter sta puntando sull’importanza di avere una bacheca piena. Solo chi ha vinto sa farlo in tempi rapidi. Puntare su chi ha ancora qualcosa da dimostrare può essere un’arma a doppio taglio. Questo non vuol dire che il mister voglia gente con la pancia piena, ma più che altro campioni in grado di non avere le gambe molli nel momento decisivo, come accaduto per esempio contro Borussia Dortmund e Barcellona quest’anno.

Ultime Inter, la concorrenza nell’affare Kurzawa

Vista la necessità di rinnovare le corsie esterne, questa linea programmatica trova in nel terzino la sua realizzazione pratica. Con 13 titoli conquistati al PSG, ma senza il Mondiale con la Francia, è esperto ed affamato al punto giusto. A lungo cercato dalla Juventus (ma non solo), potrebbe alla fine accasarsi a Milano, se arrivasse l’offerta giusta. Il suo contratto coi parigini scadrà tra poche settimane: non servirà quindi pagare alcunché per il suo cartellino, ma più che altro presentare l’offerta migliore per il suo prossimo stipendio, che attualmente ammonta a 4 milioni di euro annui.