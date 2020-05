Calciomercato Fiorentina, Chiesa saluta la Serie A? Premier League nel suo futuro

Calciomercato Fiorentina: Chiesa finisce nel mirino di Chelsea e Manchester United

Calciomercato Fiorentina – Chiesa | E’ il talento italiano più seguito sul calciomercato, ma ormai non è più un discorso che riguarda solo la Serie A. Esatto, perché il campioncino della Fiorentina si ritrova su di sé accese le luci di ogni riflettore, a seguito delle ultime annate da protagonista in maglia viola. E, per tale motivo, le sirene inglesi cominciano ad essere messe in risalto, proprio dalle voci che arrivano dalla stessa terra britannica. Stando a quanto rivelato dai colleghi inglesi di Express, Federico Chiesa sarebbe finito nel mirino di due big di Premier League: stiamo parlando di Manchester United e Chelsea.

Ultime di mercato: Juventus e Inter avvisate, la Fiorentina potrebbe cedere Chiesa in Premier League

Juventus e Inter sono avvisate: tra le due litiganti, potrebbe goderne la terza incomoda inglese. A darsi battaglia saranno Chelsea e Manchester United, club pronti a fare follie per il talento italiano. Lo stesso calciatore sarebbe intenzionato a proseguire la sua carriera in Italia, ma affascinano le idee che portano alla Premier League, con i due club che lo metterebbero al centro del progetto. L’arrivo di Chiesa ai blues, inoltre, riaccenderebbe una nuova pista per il calcio italiano: il nome di Pedro è quello più caldo, tra le uscite del club londinese. Lo spagnolo, ex Barcellona, potrebbe approdare in Serie A.