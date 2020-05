Serie A, ancora Spadafora: “Gli sportivi valgono meno dei calciatori?”

Serie A, Spadafora all’attacco: “I lavoratori sportivi delle palestre valgono meno dei calciatori? Sono il Ministro dello Sport, non del calcio”

Serie A – Spadafora | Ha tuonato nel corso della serata, il Ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora. Pesanti e forti le sue parole in merito alla ripresa degli allenamenti, ribadendo la propria posizione, per quel che riguarda lo stop del calcio. Parole che non sono state accolte dall’Atalanta, che ha fatto fede alle direttive lanciate dal Ministro degli Interni, ed ha lanciato il comunicato ufficiale in cui si dichiara pronta a scendere in campo, tornando agli allenamenti individuali a Zingonia. Una linea seguita anche dagli altri club di Serie A che, a partire da domani, potranno tornare a lavorare in campo. Vincenzo Spadafora, però, non si placa. E, dopo il post lanciato sulla sua pagina di Facebook, continua a ribadire la propria posizione, ferma, in merito alla caotica situazione che sta vivendo l’intero Paese e il calcio nostrano.

Ultime Serie A, l’attacco di Spadafora

E’ apparso sul profilo ufficiale di Vincenzo Spadafora, Ministro allo Sport, un post in merito alla ripresa che potrebbe verificarsi in Serie A e del calcio giocato. Ha risposto ai commenti che sono arrivati dopo il suo annuncio, nel corso della serata. Parole dure da parte di Spadafora che dunque non ci sta, e attacca tutti coloro che sono pronti a riprendere le proprie attività, con i club che hanno precisato la massima sicurezza di cui godranno i propri tesserati. Quello che segue, è il commento del Ministro apparso proprio sotto al post lanciato in serata: “I lavoratori sportivi delle palestre valgono meno? E tutti gli altri? Che sono centinaia di migliaia? Io mi occupo di tutti e tutto, non solo del calcio. Non sono il Ministro del Calcio ma il Ministro dello Sport“.