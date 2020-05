Serie A, indiscrezioni dal Parlamento: “In arrivo DPCM per bloccare definitivamente il calcio”

Serie A DPCM Stop Calcio | La Serie A è ancora al centro di dubbi e incertezze sulla ripresa. Domani per l’Italia inizierà la Fase 2 e sarà possibile tornare ad allenarsi nei centri sportivi per tutte le squadre di Serie A, mantenendo in vigore tutte le norme di sicurezza. Dopodiché si valuterà la ripresa del campionato tra circa un mese per concludere la stagione entro inzio agosto, come richiesto dalla UEFA.

Serie A, indiscrezioni parlamentari: “Nuovo DPCM per bloccare il calcio”

Non è però così sicuro che si riprenda a giocare. Non solo per la non conoscenza dello sviluppo del Coronavirus ma anche per le indecisioni governative e della Federazione. Dal Parlamento, più precisamente da un tweet di Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, arrivano indiscrezioni di un possibile stop definitivo al calcio.

“Pare sia in preparazione l’ennesimo DPCM per bloccare in maniera definitiva il calcio. Nonostante le regioni abbiano dato ok ad allenamenti e parere unanime di Federcalcio, Lega, AssoCalciatori per ripartenza. Sarebbe l’ennesima violenza al Parlamento e all’autonomia dello sport”.

Sarebbe l’ennesima violenza al Parlamento e all’autonomia dello sport — Luciano Nobili (@lucianonobili) May 3, 2020

Calcio, via libera dal Viminale

Intanto in mattinata è arrivato l’ok dal Viminale per riprendere l’attività sportiva per gli atleti e anche per i singoli cittadini. I club stanno già organizzando la ripresa in tutta sicurezza. Attueranno sanificazioni dei centri sportivi, metteranno a disposizione tutti i campi per far allenare i calciatori in maniera individuale ed effettueranno tamponi due volte a settimana per controllare la positività da COVID-19.