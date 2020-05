Serie A: occasioni di mercato, ecco chi ha il contratto in scadenza nel 2021

Calciomercato, i contratti in scadenza nel 2021 sono una grande opportunità. Non solo Gigio Donnarumma, sono diversi i campioni che andranno in scadenza tra solo un anno.

Questo significa che in estate i club saranno costretti alla cessione, o a rinnovare, per non perderli a zero. Una bella opportunità di mercato in tempi di emergenza, per chi vorrà provare l’assalto.

In Italia sono diversi i campioni che dovranno per forza di cose rinnovare o essere ceduti. Il primo nome è ormai noto ed è quello di Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan ha il contratto in scadenza nel 2021 e guadagna oltre 6 milioni di euro a stagione. Una cifra alta per le casse rossonere che tuttavia potrebbero prolungare, a 5 milioni, per un solo anno o cederlo in estate ed incassare una corposa plusvalenza.

Discorso simile a Napoli per Arek Milik. Il polacco non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con De Laurentiis che tuttavia non ha intenzione di mollare sulla valutazione di 50 milioni di euro, anche rischiando di perderlo a zero. L’attaccante non ha convinto Gattuso e rischia un anno in panchina, perdendo anche gli Europei. Chi vincerà il braccio di ferro?

La situazione è molto diversa, invece, per Piotr Zielinksi. Anche la scadenza del contratto dell’ex Empoli è fissata per il 30 giugno 2021, ma gli azzurri hanno intenzione di prolungare. Il problema in questo caso è rappresentato dalla clausola rescissoria del calciatore. Il suo agente, infatti, vorrebbe sfruttarla in futuro per andar via mentre ADL spera di rimuoverla.

Tra i nomi più interessanti in Italia, inoltre, ci sono due calciatori dell’Atalanta: De Roon e Castagne. Se l’olandese non sembra avere tanto mercato visto che a Bergamo si trova bene, su Castagne c’è la fila. Per questo motivo la Dea deve sbrigarsi per non rischiare un crollo del prezzo.

Per quanto riguarda le altre big, occhio alla situazione della Juventus che nel 2021 perderà Matuidi e Higuain. Il francese ha rinnovato per un anno, l’argentino è sul mercato. Il Milan, invece, rischia anche con Calhanoglu. Il turco era arrivato proprio da svincolato ed il Milan potrebbe decidere di anticipare l’addio vendendolo in estate, ricavano tuttavia il minimo.

Calcio mercato: Nkoulou e Tonali, che affari

Tra le occasione anche NKoulou del Torino. Protagonista di un inizio di stagione da separato in casa, il suo contratto ora è un problema, per questo Cairo, ed il nuovo ds Vagnati, se vorrà incassare dalla sua cessione in estate dovrà pensare a come piazzarlo. Attenzione anche alla situazione di Tonali che ha il contratto in scadenza nel 2021, anche se il Brescia detiene un’opzione per il rinnovo. I buoni rapporti con Cellino, tuttavia, lasciano la piazza serena.

Antonio Lauro