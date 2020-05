Serie A Allenamenti Viminale | Svolta per la Serie A. Un barlume di luce si fa spazio nel buio portato dal Coronavirus in questi mesi di stop. Da domani sarà possibile tornare ad allenarsi singolarmente nei centri sportivi, rispettando tutte le norme di sicurezza.

Serie A: ok agli allenamenti dal Viminale

Sono state settimane particolarmente complicate e piene di polemiche quelle che hanno preceduto l’ok del Viminale per la ripresa delle attività sportive. La Serie A, così, può inziare a pensare ad una possibile ripresa a partire dal prossimo giugno. La UEFA ha stabilito la prima settimana di agosto come data ultime per terminare i campionati e vista la situazione Coronavirus in leggero e costante miglioramento in Italia, c’è la possibilità di tornare in campo e completare le stagioni. Tutti i club italiani hanno unità d’intenti da questo punto di vista e con il benestare del Comitato Scientifico al protocollo impostato dalla FIGC, si può tornare a giocare.

Il comunicato

Con una nota inviata oggi ai prefetti, in merito alle prescrizioni in vigore da domani al 17 maggio, il Viminale autorizza il ritorno agli allenamenti per gli atleti di Serie A e per i singoli cittadini.

“E’ consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private. Nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”