Olanda, il ct Ronald Koeman è stato ricoverato d’urgenza

L’allenatore dell’Olanda è stato ricoverato in ospedale a causa di alcuni problemi al cuore, come annunciato dai media locali.

Ronald Koeman ricoverato in ospedale

Ex difensore, ora commissario tecnico della Nazionale dei Paesi Bassi, figura storica del calcio olandese, è stato ricoverato per via di guai al cuore. Attualmente, il tecnico di 57 anni è nel reparto di terapia coronarica dell’ospedale di Amsterdam, dove ha ricevuto l’impianto di uno stent cardiaco. Come riferito dal Telegraaf, l’operazione ha permesso un miglioramento istantaneo delle condizioni dei salute dell’allenatore. Stando a quanto riferato dal suo agente e dalla sua stessa moglie Bertina, è già cosciente. Qualora durante la notte il suo stato dovesse essere stabile, allora è possibile pianificare un ritorno presso la propria abitazione già a partire dalla giornata di domani.

Il calcio olandese ai tempi del covid-19

Chiaramente anche lui in questo momento non era al lavoro per gli Oranges, a causa dell’emergenza coronavirus, e ancor di più per via della fine anticipata del campionato olandese. Anche il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt, si trova in questo momento a casa sua: il club gli ha permesso fino a questo momento di farlo, vista l’incertezza nella ripresa del campionato. Stando però alle ultime, anche i calciatori bianconeri dovranno fare ritorno alla base. A dirla tutta, non senza qualche intoppo…