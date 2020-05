Notizie Torino: Semplici e Fares con Vagnati ds

Ultime Torino, Leonardo Semplici subito in panchina? Come riportato da Tuttosport, se Davide Vagnati avrà il via libera da Cairo per rifondare il Toro, potrebbe scegliere Leonardo Semplici per la panchina.

Sarebbe lui il nuovo allenatore con cui ha portato la Spal in serie A. Tra i due, che sono stati assieme molti anni, si è instaurato un grande rapporto.

C’è amicizia, profonda, per questo il nuovo direttore sportivo del Toro cercherà di coinvolgere nella nuova avventura collaboratori che stimano.

Ovviamente molto dipenderà da Urbano Cairo. Difficilmente il presidente lascia ad altri le decisioni più importanti.

Il presidente ha elogiato l’operato di Moreno Longo e Massimo Bava. I due, nel periodo di quarantena, hanno lavorato molto sul presente e sul futuro. Il tecnico sta tenendo sotto stretta osservazione i suoi ragazzi ed il ds lavora per cedere i pezzi pregiati.

L’apertura del Fila, quasi sempre blindato da Mazzarri, ha ridato alla gente parte dell’orgoglio smarrito. L’allenatore, dunque, ha lavorato bene ed è amato dalla piazza.

Vagnati sarà comunque un valore aggiunto e se Bava resterà lavorerà a stretto contatto con l’attuale ds. E’ un’ipotesi, certo, che nei prossimi giorni dovrà essere confermata.

Calciomercato, il primo colpo

A proposito di mercato, con il nuovo ds potrebbe arrivare Mohamed Fares. Il terzino, infatti, era già stato al centro di una trattativa tra il Toro e la Spal la scorsa estate, poi un infortunio al ginocchio aveva fatto saltare tutto.