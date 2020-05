Notizie Milan, Theo Hernandez giura amore: “Qui ho tutto quello che mi serve”

Ultime Milan | Theo Hernandez, terzino del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Ultime Milan, le parole di Theo Hernandez

«Lavoro giorno per giorno per poter offrire al Milan la mia versione migliore quando torneremo in campo».

Milan?

«È stato un anno molto importante per me. Mi sono adattato molto rapidamente a un nuovo campionato e alla pressione di questo club. La fiducia dello staff tecnico, l’aiuto dei compagni e l’affetto che i nostri tifosi mi hanno dato una mano».

Pioli?

«La sua fiducia è decisiva. Poi essere in un grande club e avere l’opportunità di imparare dai migliori giocatori ha fatto il resto».

Come Bale?

«Sono ancora molto giovane e ho margini di crescita… Vedremo cosa ci riserva il futuro. Qui ho tutto ciò che mi serve per far bene, dipende tutto da come lavoro».

Leader?

«Mi mancano ancora tante partite e soprattutto l’esperienza per poter dire di essere un leader. Mi sento importante ed in fiducia».

Maldini?

«Maldini è sempre stato un riferimento per me. Tutti quanti vorrebbero specchiarsi in un personaggio come lui, la sua carriera è stata incredibile. Quando hai di fronte un campione simile c’è poco da pensare. Sono contento che stia bene».

Francia?

«Lavorerò per meritarmi un posto in nazionale e farmi trovare pronto a quell’appuntamento, le scelte non sono mie».

Lucas?

«Potremmo anche giocare insieme… Non sarebbe male, vero?»