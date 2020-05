Notizie Lazio, Igli Tare tuona dopo le parole dal Governo: “Vogliono fermare la Serie A, ma non è nelle loro competenze”

Notizie Lazio – Tare | E’ tra le società più attive, che rivelano la propria posizione in merito alla ripartenza del calcio. Fanno valere le proprie ragioni alla società biancoceleste, attraverso la voce di Igli Tare. Il direttore sportivo albanese fa conoscere, ancora una volta, la posizione – appunto – della Lazio. Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, nel corso dell’appuntamento di questa sera allo Sky Calcio Club, ribadendo la correttezza del rispetto delle norme, da parte della stessa società biancoceleste: “Ci hanno chiesto di restare a casa, lo abbiamo fatto, siamo stati i primi a fermarci e a rispettare le norme. Nessuno dei nostri tesserati ha lasciato Roma, vedo giocatori di altre squadre partire e andare all’estero”.

Ultime Lazio, le parole di Igli Tare

Il piccolo attacco alle rivali Inter e Juventus non è mancato, ma tutte le parole del direttore albanese sono concentrate sulle scelte prese al Governo e il riferimento è anche all’annuncio arrivato in serata del Ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora: “Ho sentito che stanno preparando un nuovo provvedimento per stoppare il nostro campionato. Io dico, non è nelle loro competenze. Ci sono la FIFA, la UEFA, la FIGC: danno direttive ben precise, chiudiamo la stagione anche ad agosto o a settembre, che problema c’è? Seguiamo la linea indicata per i Mondiali in Qatar”.