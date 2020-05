Notizie Juventus, il club richiama i giocatori ma Ronaldo è bloccato

Dopo il via libera del Viminale anche la Juve si è prodigata per tornare quanto prima al lavoro: per quanto riguarda Cristiano Ronaldo c’è un problema.

Ultime Juve, i giocatori devono tornare a Torino

La linea del club è sempre stata chiara: finché non ci fossero delle indicazioni certe, i giocatori erano liberi di decidere dove trascorrere il proprio tempo durante il lockdown. Adesso però, pare, si sta andando verso una ripresa del campionato, con la possibilità di tornare ad allenarsi a partire domani.

Sono 9 i campioni bianconeri attualmente all’estero: non è stato dato loro alcun termine, viste le diverse distanza che ciascuno dovrà percorrere, ma è chiaro che il tutto dovrà risolversi in tempi brevi. Anche perchè, al rientro, dovranno osservare 14 giorni di quarantena. Tuttavia, col meccanismo del doppio tampone potranno essere sicuramente accorciati. Per gli altri attualmente in Italia, in attesa di nuove comunicazioni, l’appuntamento è orientativamente fissato tra martedì e mercoledì.

Juve news, Ronaldo non può tornare

La Juve non è stata “precisa” coi termini, e a ben ragione. Visto che come riferito da TVI, Cristiano Ronaldo al momento non può tornare. Il campione ha intenzione di muoversi con un aereo personale, ma le autorità protoghesi hanno bloccato il velivolo a Madrid, dove è in attesa di ulteriori indicazioni. Così il campione, in attesa di novità, resta bloccato nella sua Madeira.