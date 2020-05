Notizie Inter, riparte anche la squadra di Conte: appuntamento già fissato

Il calcio comincia lentamente a muovere i suoi passi: anche l’Inter non fa eccezione e con le dovute precauzioni vista la situazione in Lombardia, si torna di nuovo ad Appiano Gentile.

Ultime Inter, si ritorna agli ordini del mister

In attesa di avere una decisione definitiva (pare infatti che all’interno del Governo ci sia una corrente determinata a non ripartire con il campionato), anche i nerazzurri si apprestano a riprendere la propria strada. Come si legge su Sportmediaset, da domani la squadra si ritroverà nel proprio centro sportivo. Per mantenere il distanziamento sociale, saranno accessibili solo i 4 campi del centro sportivo (di routine sanificato da febbraio) per gruppi scaglionati di 3-4 giocatori, con il minimo presidio sanitario e tecnico necessario, in linea di massima un medico e un preparatore.

Ripresa Serie A, il punto sulle altre squadre

Si comincia, a chiazze, ma con segnali importanti. Il Napoli da domani procederà ad effettuare tamponi su tutta la squadra (non obbligatorii) per poi cominciare a lavorare nel corso della settimana una volta terminati i test medici. Il Milan fa sapere che dopo la validazione del protocollo da parte del Comitato Tecnico-Scientifico arriverà il via agli allenamenti. Per il Sassuolo l’appuntamento è già fissato per la giornata di lunedì, alle ore 9:00 nel proprio centro sportivo.

La Juventus al momento, costituisce l’eccezione più clamorosa, nonostante le dichiarazioni di Agnelli: sono ancora 9 i giocatori all’estero attualmente, che poi dovranno, come da normativa, restare in quarantena per almeno 14 giorni al proprio rientro in Italia (accorciabili della metà col doppio tampone).