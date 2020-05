Atalanta, Gollini: “Stavo andando in Bundesliga, ora mi vedo a Bergamo”

Notizie Atalanta, Gollini: “A gennaio stavo andando in Bundesliga”

Ultime Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, ha parlato della sua voglia di tornare in campo nel corso di una diretta Instagram. L’estremo difensore nerazzurro ha affrontato vari temi, i più interessanti relativi al calciomercato, alla Nazionale ell’emergenza:

Le parole di Gollini

“Nel mese di gennaio in cui non giocavo stavo andando in Bundesliga, ma sono rimasto a Bergamo e per fortuna sono tornato a giocare. Ero convinto di rimanere e dimostrare qualcosa qui a Bergamo. Dispiace per lo stop anche in ottica Nazionale, ero nel gruppo che si stava giocando l’Europeo e avevo buone possibilità di essere scelto dal ct Mancin. Avevo fatto questo bel percorso, far parte di quel gruppo è la cosa più bella.

Futuro? Mi vedo ancora in nerazzurro, ma nel calcio non si sa mai. Chiaramente nel futuro non puoi saperlo, ci sono tante cose che cambiano. C’è voglia di tornare a giocare, sarà difficile ripartire, la condizione fisica potrebbe influire molto sul campionato”.

Calciomercato Atalanta: Gollini obiettivo del Milan

In effetti il portiere è uno dei grandi obiettivi del Milan per la porta. Le sue prestazioni a Bergamo, infatti, hanno attirato l’attenzione di diverse squadra tra cui i rossoneri che cercano l’erede di Donnarumma.