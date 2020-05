Tweet on Twitter

News Atalanta, ripresa degli allenamenti: la posizione del club bergamasco

News Atalanta – allenamenti | L’Italia va verso la ripresa e da domani entra nella cosiddetta ‘fase due‘. E’ arrivata, inoltre, anche una nuova direttiva da parte del Ministro degli Interni, sulla ripresa degli allenamenti. Dopo i primi comunicati delle diverse società di Serie A, arriva anche quello dell’Atalanta, club che si accoda alla decisione di riaprire il proprio centro tecnico a partire da martedì 5 maggio. Una decisione molto forte, con il comunicato ufficiale apparso sul sito dello stesso club. Forte perché erano arrivate, nel corso della serata, le parole del Ministro Spadafora, contrariato al massimo sulla situazione legata alla ripresa del calcio. Lo stesso Ministro allo Sport ribadiva quanto fosse giusto, invece, ripartire solo quando sarà possibile, allungando maggiormente i tempi.

Ultime Atalanta, comunicato ufficiale sulla ripresa degli allenamenti

Nei giorni scorsi erano arrivati i comunicati prima di Sassuolo, poi del Bologna, ma insomma, il calcio riprenderà. Ci sarà il ritorno agli allenamenti individuali, per muovere i primi passi verso la ripresa, con la ripartenza ai centri tecnici. A ripartire, appunto, sarà l’Atalanta che, nel corso della serata, ha reso pubblica la propria posizione: “A seguito della Direttiva del Ministero degli Interni, Atalanta B.C. comunica che, a partire da martedì 5 maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti della prima squadra l’utilizzo dei campi del Centro Bortolotti di Zingonia per sedute individuali e volontarie”. La precisazione, poi, non manca. Il messaggio è nel rispetto delle normative imposte dal Governo: “Agli atleti sarà permesso l’accesso esclusivamente ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre spogliatoi, palestra e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi”.