Mercato Juventus, Higuain verso il ritorno in Spagna: c’è l’Atletico Madrid

Mercato Juventus: Higuain all’Atletico Madrid?

Mercato Juventus Higuain | Il mercato di Serie A è sempre molto intenso, e in queste ultime settimane le principali squadre del nostro campionato stanno cercando di portare avanti più operazioni possibili, sia in entrata che in uscita. Occhio soprattutto alla Juventus, attivissima con il proprio ds Paratici, e che starebbe cercando di limare un po il reparto offensivo. Oltre ad una punta in arriva ci sarà una cessione, che con ogni probabilità sarà quella di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino potrebbe lasciare Torino in estate, e il club bianconero si starebbe impegnando a cercare la soluzione migliore possibile: il Pipita ha diverse pretendenti, ma pare che nelle ultime ore se ne sia aggiunta un’altra.

Stiamo parlando dell’Atletico Madrid, intenzionato a trovare un erede di Diego Costa. Higuain potrebbe quindi tornare in Spagna dopo diversi anni, ma stavolta nella squadra rivale rispetto al club che lo ha visto crescere, ovvero il Real Madrid. Questa è la notizia riportata da Don Balon.

Higuain-Atletico: ecco le cifre

Il futuro di Higuain sembra segnato, e la Juventus si prepara a salutare definitivamente il suo centravanti. La cessione è vicina, e il prezzo si dovrebbe aggirare intorno ai 25 milioni di euro, non di più. Una cifra comunque molto interessante, e che aiuterebbe non poco i bianconeri ad investire nuovamente sul mercato.