Inter-Juve 2018, Pecoraro: “File audio sparito”

Inter-Juve del 2019 continua a far discutere. La partita, che di fatto ha deciso il campionato di Serie A di quella stagione, continua a sollevare polemiche arbitrali.

Durante la gara, con l’ausilio del VAR, Vecino fu espulso ad inizio del primo tempo. Nella ripresa, tuttavia, Pjanic (già ammonito) fu graziato da Orsato che decise di lasciare la Juve in vantaggio di un uomo prima della pazzesca rimonta nel finale che di fatto permise ai bianconeri di conservare il vantaggio sul Napoli, poi sconfitto il giorno dopo a Firenze.

Arbitraggio Orsato, parole da brividi

Giuseppe Pecoraro, ex capo della procura FIGC, è tornato a parlare di quella gara a Il Mattino:

«E’ stata la direzione di Orsato di Inter-Juventus che mi ha portato ad avere delle tensioni con il mondo arbitrale. Avevo avuto esposti, sottoscritti, di associazioni, tifosi, organizzazioni sul suo operato. Per questo motivo avevo chiesto ai miei vice se era il caso di aprire o no un procedimento».

Così l’ex capo della Procura Federale che ha poi confermato un’episodio increscioso: