Fase 2, Zaia: “Se le condizioni peggioreranno, chiuderemo di nuovo tutto”

Il presidente della Regione Veneto Zaia è intervenuto questo pomeriggio durante il classico appuntamento con la stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

Riaperture e spostamenti, le parole di Zaia

“La nuova ordinanza che presento oggi va nella direzione della tutela della salute dei cittadini“, esordisce Luca Zaia, “ed è dentro i limiti delle norme nazionali“. Quest’oggi infatti è stata emanata una nuova ordinanza, compilativa rispetto ai concetti espressi in quelle precedenti. Da domani torneranno al lavoro circa 1,2 milioni di cittadini veneti. Sarà quasi fisiologico, secondo il governatore, un aumento dei casi.

Un’opzione che chiaramente sarà contrastata con tutti i mezzi: la mascherina in questa regione sarà obbligatoria ad esempio, sempre. Gli spostamenti sui mezzi pubblici sono consentiti anche per raggiungere il luogo di attività sportiva individuale. Vedere i propri congiunti, come chiarisce Zaia, significherà anche vedere i propri “morosi“.

Fase 2, c’è ancora il rischio chiusura totale

La guardia però non si potrà abbassare e anzi, il rischio che si torni ad una chiusura cè: “Serve che noi prossimi 10 giorni il numero di vittime e ricoverati in terapia intensiva non salga di nuovo, altrimenti si richiude e si torna al via. Se ricominciasse di nuovo, il contagio sarebbe una tragedia. Non può essere che l’incoscienza di pochi comprometta la libertà di tutti gli altri”