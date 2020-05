Fase 2, ok ai baci tra congiunti: le regole del sesso

Tweet on Twitter

Il vademecum per chi vorrà tornare alla pratica sessuale in occasione dell’incontro con i propri affetti stabili arriva dalla Spagna, grazie all’intervento del sessuologo Francisco Cabello.

Il vademecum del sesso durante la Fase 2

Intervistato dal quotidiano La Vanguardia, il direttore dell’Istitituto Andaluso di Sessuologia ha spiegato quali siano i comportamenti da tenersi durante il sesso durante la Fase 2. Chiaramente bisogna fare innanzitutto un distinguo tra chi è convivente e chi meno: nel primo caso chiaramente, ogni accortenza finirebbe con l’essere superflua vista la condivisione dello stesso ambiente di vita.

Discorso diverso per i famosi congiunti, nel quale rientrano anche i fidanzati: è a loro che vanno i consigli del dottore. “Evitate a tutti i costi i baci estremamente passionali: i contatti tra le labbra sono ammissibili soltanto a se a stampo, la maggior concentrazione del virus risiede nella saliva. Astenetevi dai rapporti orali: tracce del virus sono state recentemente trovate nei testicoli dell’uomo e nei fluidi vaginali della donna. Anche il sesso anale è fortemente sconsigliato. Meglio adoperarsi in posizioni che permettano la distanza tra i volti. Consiglio in ogni caso di accontentarvi di fantasie erotiche, sesso online oppure di darsi all’autoerotismo“.

Cosa fare in caso di incontri con sconosciuti

