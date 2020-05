Fase 2, ok ai baci tra congiunti: le regole del sesso

Il vademecum per chi vorrà tornare alla pratica sessuale in occasione dell’incontro con i propri affetti stabili arriva dalla Spagna, grazie all’intervento del sessuologo Francisco Cabello.

Il vademecum del sesso durante la Fase 2

Intervistato dal quotidiano La Vanguardia, il direttore dell’Istitituto Andaluso di Sessuologia ha spiegato quali siano i comportamenti da tenersi durante il sesso durante la Fase 2. Chiaramente l’esperto fa innanzitutto un distinguo tra chi è convivente e chi meno: nel primo caso chiaramente, ogni accortenza finirebbe con l’essere superflua vista la condivisione dello stesso ambiente di vita.

Discorso diverso per i famosi congiunti, nel quale rientrano anche i fidanzati: è a loro che vanno i consigli del dottore. “Evitate a tutti i costi i baci estremamente passionali: i contatti tra le labbra sono ammissibili soltanto a se a stampo, la maggior concentrazione del virus risiede nella saliva. Astenetevi dai rapporti orali: tracce del virus sono state recentemente trovate nei testicoli dell’uomo e nei fluidi vaginali della donna.

Anche il sesso anale è fortemente sconsigliato. Meglio adoperarsi in posizioni che permettano la distanza tra i volti. Consiglio in ogni caso di accontentarvi di fantasie erotiche, sesso online oppure di darsi all’autoerotismo“.

Fase 2, cosa fare in caso di incontri con sconosciuti

In questo passaggio l’intervista assume torni orwelliani, eppure il dottore arriva anche ad affermare che “in caso di incontro con qualche persona sconosciuta, l’ideale sarebbe prima chiedere la cartella clinica altrui, anche se il rischio non verrebbe mai eliminato del tutto. Per questo, consiglio di evitare assolutamente incontri con persone che non conosciamo“.