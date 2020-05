Tweet on Twitter

Coronavirus Italia Scuola Lezioni | Con l’avvento del Coronavirus sono state chiuse le scuole e adottate misure diverse per continuare l’insegnamento. Ad oggi insegnanti e alunni hanno dovuto adattarsi alle videolezioni con le più disparate app e con diversi sistemi. La soluzione per tornare a scuola è solo la sconfitta del Coronavirus ma ciò sarà possibile solo con la scoperta di un vaccino.

Coronavirus Italia, le parole del Presidente della Task Force scolastica

Intanto da settembre potrebbero essere attuate diverse modifiche al sistema scolastico. A parlarne è Patrizio Bianchi, presidente della task force del ministero dell’Istruzione.

“La divisione delle classi, metà in aula e metà online, della quale ha parlato la ministra dell’Istruzione Azzolina è quello che chiamiamo lo scenario zero, lo scenario di partenza, sul quale stiamo lavorando. La cosa importante è che ognuno, ma neanche uno di meno, possa usufruire al meglio delle condizioni che possiamo offrire. L’emergenza ha evidenziato tutta una serie di problemi che nella scuola italiana c’erano già da anni e stiamo provando a migliorarle di giorno in giorno”.

Bianchi: “Da settembre classi con 10-12 alunni”

Parlando dei problemi del sistema scolastico italiano, Bianchi ha sottolineato la mancanza di sicurezza per classi strapiene e nuovi lavori edilizi.

“Da dieci anni ci diciamo che la dimensione ideale di una classe è di 10-12 bambini, per superare quelle che vengono chiamate le classi pollaio. Questa può essere un’occasione, ci sono tante sperimentazioni, anche per provare ad andare oltre le classi. C’è poi il problema dell’edilizia scolastica, che andrà affrontato con uno sguardo pluriennale, ma che ci portiamo dietro da tantissimo tempo”.