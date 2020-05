Coronavirus, Palazzo Chigi: “Vietate visite ad amici, non sono affetti stabili”

Coronavirus Italia, Fase 2: vietate le visite agli amici

Coronavirus Italia Fase 2 visite amici vietate | In Italia è ancora in lotta con il Coronavirus. Il nostro paese è in piena emergenza, in particolare nel Nord Italia, ma si prepara alla Fase 2 della pandemia. Da lunedì 4 maggio, infatti, molte attività torneranno a riaprire e ci sarà via libera a diversi spostamenti, sport e seconde case. Da Palazzo Chigi però arrivano novità importanti, in merito proprio agli spostamenti. Nei giorni scorsi, il Premier italiano Giuseppe Conte, aveva dato il via libera a spostamenti per incontrare congiunti. Tra i congiunti fanno parte tutti i familiari e dopo alcuni chiarimenti sono stati compresi anche i fidanzati. Intanto, ora arriva la spiegazione e il divieto per quanto riguarda gli amici.

Coronavirus, arrivano le ultime notizie da Palazzo Chigi: “Non sono affetti stabili gli amici, visite vietate”

Infatti, nell’elenco delle persone legate da una solida relazione, non fanno parte gli amici. E’ dovuto intervenire Palazzo Chigi con un nuovo messaggio in merito alla questione. Dopo i fidanzati, in molti hanno cominciato a chiedersi se tra i congiunti fossero compresi anche gli amici e la risposta è arrivata. Sì all’amore nella Fase 2, ma no all’amicizia. Si potranno fare riunioni familiari mantenendo le giuste regole e fino a persone legate da uno stabile legame affettivo di parenti fino al sesto grado, ma niente amici. Saranno dunque consentiti molti spostamenti, ma non si possono ritenere inclusi tra i congiunti gli amici.