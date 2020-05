Coppa Italia, possibile accantonamento per favorire la Serie A: ecco chi va in Europa League

Coppa Italia Serie A Europa League | Il calcio italiano viaggia verso la ripresa. La Serie A potrebbe ripartire dal prossimo giugno e completarsi agli inizi di agosto, come richiesto dalla UEFA per stilare in tempo le liste delle squadre qualificate in Champions League ed Europa League.

Coppa Italia, ipotesi annullamento per favorire la ripresa del campionato

A farne le spese, però, potrebbe essere la Coppa Italia. Le semifinalli d’andata sono già state disputate, mancherebbero quelle di ritorno e la Finale ma la ripresa della Serie A si potrebbe pensare all’annullamento della Coppa. Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, l’assemblea di Lega che si è svolta venerdì ha fatto un primo punto sulla situazione, stabilendo due possibili date e due possibili scenari. Si potrebbe iniziare il fine settimana del 13-14 giugno, oppure il 20-21.

Ecco chi andrebbe in Europa League

Qualora si partisse il 13, ci sarebbero finestre sufficienti per chiudere sia il campionato, sia la Coppa Italia, essendo la deadline fissata il 2 agosto dall’UEFA. Se invece tutto slittasse di una settimana, le finestre non basterebbero. La mancata conclusione della Coppa Italia non definirebbe l’ultima squadra italiana qualificata in Europa: per questo sarebbe la settima in classifica in Serie A a conquistarsi i preliminari di Europa League.