Calciomercato Napoli: Mertens, offerta del Newcastle da 6 mln l’anno

Ultime Napoli: Mertens in Premier League, ma non al Chelsea

Calcio Mercato Napoli Mertens Newcastle | L’emergenza Coronavirus cambia il calciomercato e mette a rischio il mondo del calcio. Tanti club proveranno ad approfittare di diverse situazioni di mercato, tra cui i colpi a parametro zero. Tanti i big che attirano le migliori squadre di tutta Europa, tra cui anche Dries Mertens. L’attaccante del Napoli potrebbe non rinnovare più con gli azzurri e dal 30 giugno andrebbe in scadenza di contratto. Sul belga tantissimi club, si tutti Inter e Chelsea che sperano di ingaggiarlo e proporgli un maxi ingaggio. Anche il Monaco propone un contratto faraonico, ma Mertens non sembra voler accettare di approdare in Ligue 1. Dall’Inghilterra però arrivano voci di una grande proposta del Newcaslte per il belga.

Calcio mercato Napoli: Mertens, la maxi offerta del Newcastle

Ancora non è deciso il futuro di Dries Mertens. Rinnovo con il Napoli, passaggio all’Inter o Premier League le opzioni principali. In Premier League, però, non c’è più soltanto il Chelsea di Lampard, con cui ha avuto una telefonata nei giorni scorsi. Adesso c’è anche il Newcastle. Il club inglese è pronto all’imminente cambio di proprietà. Arriverà il Principe Saudita Mohammed bin Salman a fare da presidente, uno degli uomini più ricchi al mondo. Il patron ha già promesso colpi stellari. Intanto, come riportato dal noto quotidiano Daily Star, il Newcastle è pronto a offrire a Mertens un contratto da 6 milioni di sterline a stagione. Il club vuole convincere il Napoli a giocare la prossima stagione al St James’ Park.