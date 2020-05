Calciomercato Napoli: Koulibaly al Liverpool, pronto uno scambio

Tweet on Twitter

Calciomercato Napoli: Koulibaly al Liverpool per 100 milioni?

Calciomercato Napoli: Koulibaly al Liverpool, pronta anche l’inserimento di una contropartita per il Napoli.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri in estate cederanno il difensore senegalese. Oltre ai famosi 100 milioni, da Liverpool potrebbe arrivare anche un campione proprio in difesa. Giuntoli si è già assicurato un giovane di grandi prospettive, Rrahmani, che è stato lasciato al Verona fino a giugno.

Ma in estate potrebbe essere Lovren un profilo gradito dall’allenatore, per l’esperienza e la capacità di difendere. A quel punto, l’equivalente cash per la cessione del difensore sia abbasserebbe.

Tuttavia sul centrale Kalidou Koulibaly non c’è solo il Liverpool, anzi. In Premier ci sono almeno tre club inglesi, di prestigio: Liverpool, Manchester United e Arsenal.

Ultime Napoli: la richiesta di De Laurentiis

Le squadre non hanno nascosto il rispettivo interessamento per il difensore senegalese, giunto al termine della sua esperienza napoletana. De Laurentiis però è stato chiaro chi vuole Koulibaly dovrà sborsare non meno di 100 milioni.

Il presidente pensa che il suo difensore valga quella cifra e non ritiene di doverla rivedere. Il Manchester United è il club che lo segue già dalla passata stagione. A luglio dello scorso anno, i Red devils presentarono un’offerta di 100 milioni di euro che venne rifiutata. Ora però le cose sono cambiare e ADL spera anche nella concorrenza da Spagna e Francia.