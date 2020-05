Ultime Napoli: Koulibaly diviso tra le big di tutta Europa

Calcio Mercato Napoli Koulibaly Liverpool PSG Man Utd Newcastle | Il Napoli inizia a guardarsi intorno sul serio. Gli azzurri sono in cerca di un centrale di difesa già dallo scorso gennaio. Dopo Rrahmani il Napoli cerca di chiudere un altro colpo. Tanti i nomi in lista. Il motivo è semplice, il club azzurro può seriamente perdere Kalidou Koulibaly. Il centrale classe 1991 senegalese è in scadenza nel 2023 e le big si sono fiondate su di lui. Infatti, c’è la fila per Koulibaly, tra i tanti il maggior interesse è stato mostrato da Manchester United e PSG. Ma nelle ultime settimane si sono fatti sotto altri due club di Premier League, come Newcastle e Liverpool.

Calciomercato Napoli: Koulibaly, è guerra tra Liverpool e PSG

Il Newcastle offre un progetto importante con il nuovo proprietario, il Principe Saudita Mohammed bin Salman che mette sul piatto al giocatore un contratto faraonico di 12 milioni annui. Dall’altra parte però c’è il prestigioso Manchester United e l’ambizioso PSG che da anni punta a vincere e mette tanti soldi a disposizione. Infine, ma non per interesse o importanza, il Liverpool. Il club di Klopp vuole a tutti i costi affiancare il calciatore a Van Dijk per comporre una coppia mostruosa. Come riporta il Daily Star, il Liverpool è sulle tracce di Kalidou Koulibaly, ed è pronto a fare la guerra Man Utd e PSG per acquistarlo dal Napoli.