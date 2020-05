Calciomercato Milan, Romagnoli nel mirino dell’Everton: pronta l’offerta

Calciomercato Milan: l’Everton punta Romagnoli

Calcio Mercato Milan Romagnoli | Tempo di mercato in casa Milan, specie dopo una stagione piuttosto altalenante. I risultati ottenuti non sono stati eccezionali, e di fatto è prevista una sorta di rivoluzione, a partire dal tecnico, fino ad arrivare a qualche giocatore titolare. A lasciare Milano potrebbero essere in tanti, e tra questi anche Alessio Romagnoli, attuale capitano rossonero. Il centrale infatti ha ricevuto e sta tuttora ricevendo tantissime avance, l’ultima dall’Everton di Carlo Ancelotti.

Stando a quanto riportato dai portali inglesi, i Toffees sarebbero pronti ad un’offerta di 35 milioni di euro. Cifra importante, ma che comunque difficilmente farà vacillare la squadra rossonera. Il difensore resta un giocatore fondamentale per il progetto, e soltanto una maxi-offerta può convincere la società a lasciarlo partire.

News Milan: futuro Romagnoli, urge il rinnovo

Il Milan pensa a rinforzarsi in vista della prossima stagione, e per farlo dovrà pure riuscire a blindare qualche gioiello. Non solo Ibrahimovic e Theo Hernandez, ma anche e soprattutto Romagnoli, assolutamente al centro del progetto. Urge il rinnovo, anche perchè le avance continuano ad arrivare giorno dopo giorno. Negli scorsi giorni si era infatti parlato addirittura anche di Barcellona, voci però non confermate dai principali portali italiani e spagnoli.