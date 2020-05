Calciomercato Milan, Rangnick: “Contatti in passato, ora penso al Covid”

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan Rangnick | Il futuro della panchina del Milan potrebbe essere affidato a Ralf Rangnick, come si pensa da mesi. L’avvento dell’allenatore tedesco è voluto soprattutto da Ivan Gazidis, tanto che qualche mese fa c’è stata la netta rottura tra il club e Boban che, non informato dei fatti, ha deciso di lasciare il club.

Calciomercato Milan, Rangnick: “C’è stato un interessamento”

Spaccature e innovazioni che potrebbero arrivare anche nella prossima stagione se Rangnick dovesse firmare. Firma che, però, non è scontata, anzi. L’attuale dirigente del Lipsia ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni di Mitteldeutsche Zeitung in cui, molto chiaramente, ha spiegato cosa serve per la firma e i tipi di contatti che ci sono stati.

“C’è stato un interessamento, ma con il coronavirus ci sono state altre cose da considerare, oltre a pensare se io fossi l’uomo giusto per loro e viceversa”.

Rangnick: “Per firmare ho bisogno di essere influente”

Il tecnico tedesco, poi, ha fatto capire bene cos’è che manca al Milan per convincerlo a firmare e diventare il nuovo manager rossonero. Il suo avvento in rossonero cambierebbe anche i quadri societari perché Rangnick diverrebbe tecnico e direttore sportivo.

“Non sono interessato agli aspetti finanziari, per me si tratta di avere una certa influenza, che non c’entra con il potere”.