Calciomercato Milan, Gotze: il colpo a zero perfetto per Rangnick

Calciomercato Milan: idea Gotze a costo zero. Si crea l’asse tedesca per i rossoneri

Calciomercato Milan – Gotze | Potrebbe dire addio alla Germania e alla Bundesliga, dopo averci provato e riprovato. La carriera di Mario Gotze è di tutto rispetto, sia chiaro, ma dopo il gol trovato nella finale dei Mondiali del 2014, si era auspicato un futuro da assoluto protagonista nel mondo del calcio. Al Bayern non ha inciso tantissimo e il ritorno al Borussia Dortmund non è stato scoppiettante. Motivo per cui, a fine stagione, sarà addio e saluterà a scadenza di contratto. Ecco, l’acquisto a parametro zero affascinerebbe i diversi club in giro per il mondo che avrebbero fatto follie, non molto tempo fa, per accaparrarsi il suo cartellino. E adesso, per il tedesco, potrebbe venir fuori l’Italia come ipotesi per il suo futuro. Su di lui ci sono Lazio e Roma, ma non solo: spunta fuori anche il Milan, che potrebbe affidarsi a Rangnick per convincere il talento tedesco.

Ultime Milan, colpo Gotze: cifre e dettagli dell’operazione

Il classe ’92, campione del Mondo nel 2014, potrebbe trovare la Serie A nel suo destino. Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, a piazzare il colpo potrebbe essere il Milan. Ivan Gazidis starebbe valutando il colpo a zero, di grande spessore, considerando l’incredibile qualità tecnica dello stesso calciatore. E inoltre, con il possibile approdo di Ralf Rangnick – che stima moltissimo Mario Gotze – sarebbe tutto perfetto. Le cifre toccheranno gli 8 milioni, considerando anche i bonus all’interno dell’importante contratto.