Calciomercato Lazio: spunta anche Dzyuba

Calciomercato Lazio: Dzyuba per l’attacco

Mercato Lazio: spunta anche Dzyuba in attacco. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra di Simone Inzaghi cerca un altro attaccante.

A gennaio Tare aveva provato a prendere Olivier Giroud. Il bomber francese sarebbe stata la risorsa in più della Lazio per inseguire il sogno scudetto. Senza intaccare la fiducia verso Immobile, Correa e Caicedo.

Ad oggi, per rinforzare l’organico, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono calate le possibilità di arrivare a Mario Götze in scadenza di contratto col Borussia Dortmund. Sarebbe stata un’operazione alla Klose. Per caratteristiche Ianis Hagi si avvicina al tedesco. Il 21enne romeno è un trequartista ed in estate tornerà in Belgio, al Genk, che però dovrà cederlo per ragioni economiche. Hagi viene quotato sui 10 milioni. Occhio a De Paul. Ma per l’attacco si cerca fondamentalmente una torre.

Lazio: tre nomi per l’attacco

L’idea Giroud sembra tramontata. Per questo occhio al nome di Vedat Muriqi, 25enne, kosovaro, in forza al Fenerbahçe. Col suo 1,94 d’altezza darebbe uno sbocco realizzativo in più al gioco aereo della Lazio. In questa stagione, ha segnato in Turchia 13 gol in 25 presenze di Super Lig e vale 20 milioni.

È alto 1,85 Luis Suarez, altro nome in lista, forse il più intrigante in prospettiva. Il 22enne colombiano, con passaporto spagnolo, si sta mettendo in luce nel Real Saragozza. In Segunda Division ma è di proprietà del Watford.

L’ultimo nome, fs capo invece a Jorge Mendes, il manager di Ronaldo, ed è quello di Artem Dzyuba. Il 31 enne russo in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo è sul mercato. A gennaio è stato sondato dal Tottenham e sarebbe la torre ideale.