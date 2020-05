Calciomercato Lazio, Luis Alberto: “Rinnovo in arrivo, ecco fino a quando ho firmato”

Calciomercato Lazio Rinnovo Luis Alberto | E’ stato fondamentale per la Lazio fino allo stop del campionato: il secondo posto è anche merito dei suoi gol e soprattutto dei suoi assist. Simone Inzaghi lo ritiene imprescindibile anche per la prossima stagione in cui la Lazio tornerà in Champions League. Ora è il momento del rinnovo ed è lo stesso Luis Alberto a parlarne.

Calciomercato Lazio, Luis Alberto: “Rinnovo fino al 2025”

Attraverso una diretta su Instagram, Luis Alberto ha annunciato il suo futuro con conseguente rinnovo alla Lazio.

“Se non fosse successo questo caos del Coronavirus, sarebbe già arrivato. Rimarrò fino al 2025 e tolgo il posto a Inzaghi. Giocare con lui è uno spettacolo, mi dà sempre molto affetto: penso che quando sono arrivato non sapeva neanche come mi chiamassi. Ho una rapporto buonissimo, mi ha sempre trattato bene. Nei momenti di difficoltà mi è sempre stato accanto e mi ha aiutato. Lo fa con me e anche con tutti gli altri. Essendo stato calciatore conosce bene i nostri bisogni e se serve dare un giorno di riposo o un po’ di svago in più non ha problemi a concederlo”.

Notizie Lazio, L.Alberto: “Il nostro obiettivo è la Champions League”

Ripresa? “Mercoledì torniamo in campo ad allenarci con guanti, mascherine e occhiali e saremo due giocatori per campo, non so di più. Non vedo l’ora di ricominciare, siamo fermi da due mesi e non voglio nemmeno pensare che non si ricomincerà: significa stare fermi per otto mesi e a me manca tantissimo giocare con il pallone, calciare…”

Obiettivo Scudetto? “No, più che altro vogliamo giocare per centrare la Champions League. L’abbiamo già sfiorata due volte e ora vogliamo centrarla. Una volta che sarà sicuro potremmo pensare anche ad altro“.