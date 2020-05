Calciomercato Juventus: Van de Beek colpo segreto

Calciomercato Juventus: Van de Beek dall’Ajax piace a Paratici e Sarri

Ultime Juve: Van de Beek piace ai bianconeri. Per giocare alla Sarri, servono calciatori alla Sarri.

Sembra questa la volontà della Juventus che in estate, dopo un anno dove il gioco espresso dal tecnico non ha soddisfatto nessuno, potrebbe sconvolgere il proprio organico.

Per questo motivo, come riportato da Rai Sport, la Juventus sarebbe fortemente interessata a Van de Beek, centrocampista dell’Ajax.

Non uno dei soliti nomi, dunque, ma una novità. Il centrocampista, nonostante arrivi da un campionato lontano e non di primo livello, potrebbe risultare decisivo per garantire una certa qualità nel palleggio che alla Juve in questo momento manca. Un possibile colpo segreto se non dovesse andare in porto l’operazione Pogba o Arthur.

Ultime Juve: gli obiettivi di Paratici

In effetti la Juve sta valutando diversi calciatori che alzerebbero il tasso qualitativo in mezzo al campo. Il rendimento di Pjanic non ha soddisfatto nessuno a Torino. Lo stesso dicasi per Rabiot, troppo compassato, e Ramsey, spesso out e più un incursore che un centrocampista centrale. Ceduto Emre Can e con Matuidi in scadenza, a Sarri resta poco da coltivare. Solo Bentancur ha dimostrato di avere le doti giuste per integrarsi con il gioco di Sarri. Per questo servirà qualità come quella di Arthur, Pogba o a sorpresa Jorginho.