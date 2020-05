Calciomercato Juventus, Rakitic obiettivo concreto: concorrenza Tottenham

Calciomercato Juventus: anche il Tottenham su Rakitic

Calcio Mercato Juventus Rakitic | La Juventus continua il suo mercato, e in vista della prossima stagione i bianconeri starebbero pensando a come rinforzare alcuni reparti, specie quello di centrocampo. La Vecchia Signora ha già messo nel mirino diversi giocatori, ma uno dei nomi più interessanti e suggestivi resta quello di Ivan Rakitic. Il centrocampista croato con molte probabilità lascerà il Barcellona a fine stagione, e di fatto moltissime squadre hanno incominciato con sondaggi ed avance.

L’ex Siviglia è una preda molto ambita, e la Juventus lo sa per certo, tanto che vorrebbe cercare di anticipare tutti. Poche ore fa è inoltre arrivata una notizia per nulla positiva per l’affare: stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, su Rakitic ci sarebbe anche il Tottenham. Mourinho infatti vorrebbe provare a portarlo a Londra, convinto che possa essere il rinforzo giusto per la sua squadra.

News Juventus: Rakitic, occhio anche al Milan

Rakitic è un obiettivo concreto per la Juventus, che oltre a guardarsi le spalle dal Tottenham, dovrà farlo anche da un’altra italiana in corsa: il Milan. I rossoneri hanno mostrato tutto il proprio interesse nelle scorse settimane, che possa scattare un derby di mercato targato Serie A?